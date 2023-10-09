

أكد سفير سلطنة عُمان لدى الكويت صالح الخروصي عمق العلاقات الثنائية ما بين البلدين والتي يعكسها المعرض الفني «عمان في قلب الكويت» الذي انطلق اليوم السبت بمقر نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين.



وقال الخروصي لـ «كونا» خلال رعايته وافتتاحه المعرض إنه يأتي بمشاركة أكثر من 50 فنانا عمانيا بما يعكس أهمية تواصل المؤسسات مع بعضها البعض لإثراء الساحة الثقافية والفنية.



بدوره، أكد رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين د.نبيل الفيلكاوي الحرص على دعم الفنانين في الكويت وخارجها وكذلك مد جسور التعاون والتواصل ما بين الفنانين الخليجيين.



وأفاد الفيلكاوي بأن الفعالية تشمل معرضا فنيا وندوة شعرية في اليوم الثاني وأمسية موسيقية في اليوم الثالث، مؤكدا دعم النقابة للفنون بجميع مجالاتها.



وتزينت قاعة النقابة بلوحات فنية جميلة أبدعتها أياد عمانية وامتلأت بالفنانين العمانيين بلباسهم التقليدي الجميل إلى جانب حضور من الفنانين والمهتمين الكويتيين في مشهد يعكس قوة العلاقة والدعم ما بين الشعبين.



وقالت الفنانة التشكيلية العمانية ليالي الغريبي لـ «كونا» إنها تشارك بلوحة تراثية تشرح حنان ولطافة الأخت لأخيها باعتبارها الأم الثانية للإخوة، مبينة أنها رسمتهم باللباس العماني تأكيدا على الهوية الوطنية.



وأضافت الغريبي أن اللوحة فيها توازن لوني واختارت فيها بعض الرموز لإضافة العمق عليها ليستشعرها المشاهد بطريقته، لاسيما أن الرموز تحكي قصة وهي أن المرأة العمانية بشكل عام متكاملة وقوية في المواقف الصعبة وحنونة في المواقف التي تتطلب ذلك وكذلك هي ناجحة في حياتها العملية.



من جانبه، قال معلم الفنون التشكيلية العماني حاتم الشعيلي لـ «كونا» إن مشاركته تأتي في مجال النحت الخزفي لمنحوتة على شكل أذن الإنسان بحجم مكبر يقارب الـ 45 سم مع إضافة النحاس في وسطها.



بدوره، قال الفنان التشكيلي العماني ماجد الرواحي إنه يشارك بأربع منحوتات لأعمال تجريدية باستخدام الأخشاب المحلية في سلطنة عمان وتوضح أعماله الجبال العمانية وعلوها وقوتها والحيوانات في الجبال وعمل يوضح التناغم الموسيقي وآخر يصور الإنسان.



وفي لوحتها المتميزة، أخذتنا الفنانة التشكيلية العمانية زكية البطاشي لولاية قريات في سلطنة عُمان، وتحديدا كورنيش الولاية وسفنها الخشبية وبيوتها وجبالها واعتمدت في الرسم على استخدام ضربات السكين والألوان الزيتية والريشة.



وعبر الفنان التشكيلي جمال الجساسي عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض المتميز وعرض لوحته ولوحة ابنته جمانة (15 عاما) ولوحة أخيه فهم «يعشقون الفن والرسم ويحرصون على المشاركة في المعارض».