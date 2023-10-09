خطف فريق أرسنال ثلاث نقاط غالية من أمام ضيفه مان سيتي بطل العام الماضي في قمة الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز التي أقيمت على ملعب «الإمارات»، بهدف نظيف، ليحل «المدافع» ثانيا بعد توتنهام المتصدر بفارق الأهداف ولكل منهما 20 نقطة، فيما تجمد رصيد السيتي على 18 نقطة في المركز الثالث.



وهذا هو الانتصار الأول لأرسنال على السيتي تحت القيادة الفنية للإسباني ميكيل أرتيتا، حيث خاض 7 مباريات ضد غوارديولا في «البريمييرليغ»، تعرض للخسارة فيها جميعا. أحرز هدف «الغانرز» البرازيلي غابرييل مارتينيلي الذي دخل بدلا من تروسارد في الدقيقة 87. وساد الحذر بين الفريقين خلال دقائق المباراة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي مع بعض المحاولات من الطرفين، وتبادل الفريقان الهجمات التي كانت تنتهي عند أقدام المدافعين.



وفي الشوط الثاني، كان أصحاب الأرض ارسنال الأكثر خطورة في المباراة وصنع أكثر من فرصة على مرمى إيدرسون. وفي الدقائق الأخيرة وبينما كان الجميع يعتقد أن التعادل السلبي سيحكم المباراة، خطف مارتينيلي الهدف الوحيد بتسديدة قوية ارتطمت في ناثان أكي ودخلت المرمى.



الى ذلك، واصل ليفربول نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 مع مضيفه برايتون أمس، ورفع ليفربول رصيده الى 17 نقطة، وبرايتون الى 16 نقطة. وكان اصحاب الارض الطرف الافضل في البداية ونجحوا في افتتاح التسجيل بواسطة العاجي سيمون ادينغرا (20)، ورد ليفربول بقوة بتسجيله هدفين اواخر الشوط الاول بواسطة مهاجمه المصري محمد صلاح، الاول عندما تابع كرة عرضية داخل المنطقة بيسراه داخل الشباك (40) قبل ان يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت لصالح فريقه (45+1). وفي الشوط الثاني سنحت لليفربول فرصة لتعزيز تقدمه لكن الهولندي راين غرافنبرخ اصاب العارضة منتصف الشوط الثاني قبل ان ينجح برايتون في ادراك التعادل عبر مدافعه وقائده لويس دانك مستغلا ركلة حرة ليتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك (78). وحاول كل من الفريقين الخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن من دون جدوى.



وانتهت مباراة وست هام ونيوكاسل على الملعب الاولمبي في لندن بالتعادل 2-2 ايضا في سيناريو مماثل ليرتقي وست هام الى النقطة 14، ونيوكاسل الى النقطة 13. كما تعادل ولفرهامبتون مع أستون فيلا 1-1، وحصد الأول نقطته الثامنة، والثاني النقطة الـ 16.