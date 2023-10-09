نجا اشبيلية من خسارة جديدة بعدما سجل له المغربي يوسف النصيري هدفا قاتلا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليعادل فريقه أمام ضيفه رايو فايكانو 2-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.



ويواجه اشبيلية موسما عصيبا بعدما تلقى اربع هزائم الى حد الآن في تسع مباريات، مقابل فوزين وتعادلين، ليحتل المركز الثالث عشر بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط، فيما أهدر رايو فايكانو فرصة ذهبية لانتزاع النقاط الثلاث وبات في رصيده 13 نقطة في المركز السابع.



وسجل أوسكار فالنتين (21) وألفارو غارسيا (26) هدفي فايكانو، قبل ان يقلص السويسري دجيبريل سو النتيجة لإشبيلية (50) ليدرك النصيري التعادل (90+6).



وتعادل ريال مايوركا مع ضيفه فالنسيا 1-1، ويحتل فالنسيا المركز التاسع بـ 11 نقطة مقابل 8 لمايوركا في المركز 13.