استعاد موناكو صدارة الدوري الفرنسي بتغلبه على رينس الرابع 3-1، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. ورفع موناكو رصيده في المركز الأول الى 17 نقطة، بفارق نقطة عن نيس الذي كان قد تصدر في وقت سابق بفوزه على متز 1-0. وسجل أهداف موناكو كل من السنغالي إسماعيل جاكوبس (42) والأميركي فولارين بالوغين (46) ووسام بن يدر (40)، في خامس أهدافه في الدوري هذا الموسم، وهدف رينس تيدي توما من مالطا (57 من ركلة جزاء).



ويقبع رينس، مفاجأة الموسم والذي تلقى خسارته الثالث، في المركز الرابع بـ 12 نقطة. وقاد الدولي الجزائري هشام بوداوي فريقه نيس إلى الفوز على مضيفه متز 1-0. وسجل لاعب الوسط البالغ 24 عاما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.



وحافظ نيس الذي حقق فوزه الرابع مقابل 4 تعادلات على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم. كما استعاد نيس نغمة الفوز بعد تعادله السلبي أمام بريست الأسبوع الماضي، بفضل بوداوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بعد 14 دقيقة من صافرة البداية من تسديدة بقدمه اليمنى من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ميلفين بار. حقق مرسيليا انتصاره الأول بقيادة مدربه الجديد الإيطالي جينارو غاتوسو بفوزه الكبير على ضيفه لوهافر 3-0 أمس، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وهي المباراة الثالثة لمرسيليا بقيادة غاتوسو، وهو الفوز الأول لمرسيليا في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات والأول في الدوري بعد تعادلين وخسارتين، والثالث له هذا الموسم فرفع رصيده الى 12 نقطة وصعد الى المركز السادس مؤقتا. وفي المقابل، مني لوهافر العائد حديثا الى دوري الأضواء، بخسارته الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثالث عشر.