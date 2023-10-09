استغل ميلان الهدية التي قدمها له جاره اللدود إنتر بتعادله مع بولونيا 2-2، بأفضل طريقة ممكنة ففاز بصعوبة على مضيفه جنوى 1-0، السبت وأزاح «النيراتزوري» عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم ضمن منافسات المرحلة الثامنة. ونجح «الروسونيري» في تخطي عقبة جنوى الذي يعاني في بداية الموسم مع فوزين فقط مقابل تعادلين و4 هزائم، واستقبل الهدية التي قدمها له جاره اللدود «الإنتر» على طبق من ذهب ليعتلي الصدارة برصيد 21 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن فريق المدرب سيموني إنزاغي.



ويدين ميلان بالنقاط الثلاث للبديل الأميركي كريستيان بوليسيك الذي سجل هدف المباراة الوحيد (87). وقرر مدرب ميلان ستيفانو بيولي وضع هداف الفريق هذا الموسم المخضرم الفرنسي أولفييه جيرو على مقاعد البدلاء (4 أهداف)، قبل أن يقف بعد دخوله إلى ارض الملعب في الدقيقة 66 بين الخشبات الثلاث بدلا من مواطنه الحارس مايك مانيان الذي طرد عقب خروجه بشكل خطير لمواجهة البديل الغاني كاليب إكوبان (90+8)، في حين أنقذت العارضة المهاجم ابن الـ 37 عاما من هدف (90+12).



وقال بيولي بعد نهاية المباراة: «كثير من الأمور الغريبة حدثت خلال المباراة، كنا نعلم أن الأمور ستكون صعبة، ولكننا تعاملنا مع الأمور بالصورة المثلى، هذا انتصار للعقلية والشخصية والقوة، أنا راض جدا بلاعبي فريق».



وأكمل بيولي: «لقد لعبنا 5 مباريات من أصل 8 في الدوري خارج أرضنا، لذلك فإن وجودنا في هذا المركز يجعلنا سعداء جدا، ولا يزال من المبكر جدا النظر لجدول الترتيب».



وقلص يوفنتوس الفارق بينه وبين انتر المتصدر إلى نقطتين بعد فوزه في «الديربي» أمام جاره وضيفه تورينو 2-0.



وجاء فوز «اليوفي» على الرغم من غياب مهاجميه فيديريكو كييزا، والصربي دوشان فلاهوفيتش بداعي الإصابة، وسجل هدفي «السيدة العجوز» فيديريكو غاتي (47) والبديل والپولندي أركاديوش ميليك (62).



وفشل تورينو، المتراجع للمركز الـ 12 مع تسع نقاط، في هز شباك منافسيه للمباراة الثالثة تواليا.



إلى ذلك، تخلص لاتسيو من عقدته على ارضه أمام اتالانتا بالفوز عليه ٣-٢.



وزاد مونزا محن ضيفه ساليرنيتانا عندما أكرم وفادته بثلاثية نظيفة أمس في المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.