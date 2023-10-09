افتتاح أول كلية ومركز تأهيل مهني في الكويت بالمبنى الجديد كلياً التابع للجمعية في غرناطة



احتفلت الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين بتكريم أول دفعة من المعلمين الذين أتموا متطلبات البرنامج التدريبي لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يقدمه ويشرف عليه فريق متخصص من كلية ديروين من بريطانيا.



حضر الاحتفال أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء فريق الكلية الزميلة ـ كلية ديروين من بريطانيا، في احتفالية تؤكد سعي الطرفين لتوفير برامج نوعية وذات قيمة حقيقية في حياة أبنائنا ذوي الإعاقة.



بدورها، ألقت رئيس مجلس الإدارة سبيكة الجاسر كلمة ترحيبية أكدت فيها حرص الجمعية منذ تأسيسها على تقديم كل ما من شأنه أن يدعم الحياة الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أثنت في كلمتها على جهود ودعم أعضاء مجلس الإدارة ودورهم في تسهيل افتتاح أول كلية ومركز تأهيل مهني في الكويت متخصص لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط القبول للدراسة في الكلية الجديدة على مدى 3 سنوات يحصل بعدها الطالب على شهادة تمكنه من العمل في مؤسسات الدولة الحكومية أو في القطاع الخاص بما يتناسب مع مؤهلاته.



وأوضحت أن الكلية توفر مسارات دراسية تدريبية تمكن الطالب من اكتساب المهارات الفنية والاجتماعية والإدارية التي تتطلبها بيئة العمل مع التأكيد على ضرورة تدريبه تحمل المسئولية والاعتماد على النفس وكذلك حفظ حقوقهم واحترام خصوصية متطلبات إعاقاتهم من جانب جهات العمل.



وأضافت: لأهمية هذا البرنامج وقعت الجمعية عقد تعاون أكاديمي وفني مع كلية ديروين في بريطانيا ـ باعتبارها من أهم الكليات المتخصصة وذات تاريخ عريق في تقديم برامج تأهيل مهني للأشخاص لذوي الإعاقة - لتقديم برامج دراسية متخصصة في الكويت يحصل بعدها الطالب على شهادة معتمدة من كلية ديروين من بريطانيا، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات.



وتابعت: ضمن جهود الجمعية للتأكد من جودة تنفيذ البرامج وحرصا على استكمال كل الاستعدادات، وقعت الجمعية عقد تعاون وزمالة مع كلية ديروين بدأ في فبراير 2022. ويتضمن هذا العقد التعاون والإشراف على عدد من المراحل التشغيلية التي تتواكب مع مراحل افتتاح الكلية ومساراتها التعليمية المختلفة.



وأكدت الجاسر أن الجمعية حرصت ضمن بنود اتفاقيتها على ضرورة البدء بالتركيز على تدريب المعلمين والإشراف على تنفيذ البرنامج في المرحلة التشغيلية الأولي للتأكد من جودة التنفيذ ومواءمته متطلبات واحتياجات طلبتنا وطبيعة العمل في الكويت. وتأتي احتفالية اليوم تتويجا لنجاح هذا المرحلة، وإيذانا للبدء بمرحلة الافتتاح الرسمي في يناير 2024.



وختمت بالقول: سيكون افتتاح أول كلية ومركز تأهيل مهني في الكويت في المبنى الجديد كليا والتابع للجمعية في منطقة غرناطة، والذي تم تصميمه وبناؤه وفق أحدث المعايير الفنية والمعمارية لتتناسب مع متطلبات البرامج الجديدة.