حمد الخالدي: 3592 حالة مستفيدة من خدمات الرعاية المتنقلة وإصدار أكثر من 31726 بطاقة أولوية



بشرى شعبان



قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إن الكويت تولي اهتماما بالغا بكبار السن، مؤكدا أهمية تعزيز دور المسنين في المجتمع ورفع نسبة الوعي بالمشاكل التي يواجهونها.



وذكر الشيخ فراس الصباح في كلمة له في ختام الاحتفال الـ 33 لليوم العالمي للمسنين تحت شعار «رضاهم جنة» أن الكويت تولي اهتماما بالغا بالمسنين من خلال ما نصت عليه المادة 11 من الدستور، وعليه تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.



وأضاف ان هذا القانون يوفر كل أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والترفيهية من خلال الخدمات التي تقدمها إدارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية عن طريق مراكز الخدمة المتنقلة في جميع المحافظات والتي تخدم أكثر من 3500 مسنا ومسنة.



وأكد أن «الشؤون» توفر السكن الملائم والرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن ممن لا عائل لهم، وذلك عبر خدمات الرعاية الإيوائية، موضحا أن عدد كبار السن المستفيدين من «بطاقة أولوية» بلغ نحو 31 ألف مسن ومسنة، وبلغ عدد المستفيدين من لوحات المركبات المخصصة لمواقف كبار السن أكثر من 4300. وأضاف ان الوزارة افتتحت مؤخرا وحدة متكاملة لخدمة كبار السنة المتنقلة في محافظة حولي.



وشدد على استمرار السعي لرد الجميل لكبار السن من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم في خدمة كبار السن بقطاع الرعاية الاجتماعية المتمثل في إدارة رعاية المسنين وعلى كل الجهود المبذولة منهم.



وقام الوزير الشيخ فراس الصباح بجولة في المعرض المقام على هامش الاحتفال والذي شاركت فيه عدة مؤسسات حكومية والشركات الطبية التي توفر المعدات الطبية المساندة.



بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي حرص الوزارة على التوسع في خدمات المسنين عبر التوسع في الخدمة المتنقلة في المناطق، مشددا على حرص قطاع الرعاية الاجتماعية متمثلا بإدارة رعاية المسنين على تقديم أبلغ نماذج العطاء والتقدير لكبار السن من خلال توفير مختلف أوجه الرعاية والخدمات الشاملة التي تقدمها الإدارة من خلال كوادر فنية متخصصة، كما تواصلت الإنجازات المتلاحقة بإنشاء مراكز خدمة متنقلة وأندية لكبار السن، حيث احتفلنا بالأمس القريب بافتتاح مبنى الخدمة المتنقلة للمسنين بمحافظة حولي، ومازالت الطموحات قائمة وذلك استكمالا لاستمرار تطوير الخدمات المقدمة وبرامج التأهيل المناسبة لكبار السن.



وأشار الخالدي إلى أن أعداد الحالات المستفيدة من الخدمات الرعاية المتنقلة بلغت 3592 حالة، وإصدار أكثر من 31726 بطاقة أولوية، كما بلغ عدد المستفيدين من لوحات المركبات المخصصة لكبار السن 4272 لوحة، وذلك تطبيقا لقانون المسنين.