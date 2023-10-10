أسامة أبوالسعود



نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة العلاقات العامة وبالتعاون مع قسم الإرشاد النفسي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة بعنوان «حياتك غالية» قدمها د.محمد العوضي والمعالج النفسي في مركز الكويت للصحة النفسية د.حصة الأيوب وذلك على المسرح الرئيسي في كلية التربية الأساسية، وبحضور مراقب العلاقات العامة في الوزارة قيصر الخنفر.



وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات الملتقى الثالث للصحة النفسية المقام تحت رعاية عميد كلية التربية الأساسية د.طلال المسعد والعميد المساعد للشؤون الطلابية د.خالد شعيب.



استهلت د.حصة الأيوب حديثها عن «إيذاء الذات»، وأكدت أن أي عمل يؤدي إلى إيذاء الذات بصرف النظر عن الدافع هو مدلول على وجود علة نفسية يجب عندها البحث عن السبب حتى يتم علاجه.



وقالت إنه وفقا لآخر الدراسات للوقوف على النسب ومعدلات إيذاء الذات فإن متوسط عمر الفرد 13 سنة المعرضين لإيذاء أنفسهم وأن البالغين أقل عرضة نسبة إلى المراهقين وأن الذكور أكثر تصريحا بإيذاء أنفسهم بينما الإناث أكثر شعورا بإيذاء الذات.



من جانبه، قال د.محمد العوضي إن من أنواع إيذاء الذات هو الاستسلام العقلي والوجداني للغير، مشيرا إلى أن أكثر الملحدين ينتهي بهم المطاف إلى الانتحار.



وأكد أن أهمية الوازع الديني للعبد هي الحماية من إيذاء الذات، وأن العبودية فرع للمملوكية واستدل بقوله تبارك وتعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، موضحا أن الأصل بالإنسان هو العبادة لله عز وجل، وكوننا عبيدا لله تبارك وتعالى فتصرفنا في ذواتنا وسلوكياتنا يمتد لأوامر مالكنا الله سبحانه وتعالى.



وفي ختام حديثه، أكد العوضي أن الدولة ممثلة بإدارة الإنماء الاجتماعي تهتم بحماية الفرد من إيذاء ذاته، مضيفا: إن تأسيس هذه الإدارة تم بعد التحرير وذلك لحماية المواطنين من الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عليهم بسبب الغزو العراقي.