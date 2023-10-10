منحت عائلة الأديب والصحافي البحريني الكبير محمد الماجد خلال أيام مهرجان البحرين السينمائي درع «محمد الماجد للإبداع السينمائي» 2023 لمؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية الشاعر والسينمائي أحمد الملا، وذلك تقديرا لمشواره الفني الطويل وإسهاماته المؤثرة في مسيرة الفن السابع، كما أنه يعد أحد رواد صناعة السينما في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقد عبر الملا عن بالغ سعادته وتشرفه بنيل هذه الدرع وذلك التكريم الذي يحمل اسم احد أعلام الفكر والثقافة والصحافة في مملكة البحرين، مشيدا بهذا التوجه من قبل عائلة الأديب الراحل واختيارها مجال السينما لتكريم المبدعين، ومؤكدا أنها مبادرة جادة ومهمة على مستوى المنطقة ستخلد إرثه الثقافي.



ونال التكريم بهذه الدرع، التي أطلقت كمبادرة من أسرة الأديب والصحافي محمد الماجد تخليدا لذكراه ودوره الرائد في الحركة الأدبية الحديثة في البحرين وريادته في الصحافة البحرينية عام 2012 كل من المخرج البحريني بسام الذوادي بمهرجان الخليج السينمائي عام 2012، والروائي البحريني أمين صالح، والمخرج ومؤسس مهرجان الخليج السينمائي الإماراتي مسعود أمر الله العلي عام 2013، والناقد والمخرج والمؤلف العراقي كاظم مؤنس في مهرجان البحرين السينمائي العام الماضي.



بدوره، أكد نجل الأديب الراحل الكاتب الصحافي أسامة الماجد، أن العائلة ستواصل منح هذه الدرع سنويا لأحد المبدعين في مجال السينما خليجيا، وتطمح مستقبلا في الوصول إلى المحيط العربي وتكريم الرموز، آملا أن تتطور المبادرة وتلقى الاهتمام من الجهات الرسمية والخاصة وتقف مع هذا التوجه، فتكريم المبدعين مشروع لا يمكن أن يتوقف.