تأهل «أزرق» الصالات لكرة القدم رسميا إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلند أبريل 2024 بعد اكتساحه منتخب تيمور الشرقية بنتيجة 8-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة من التصفيات التي تستضيفها البحرين في المباراة التي جمعتهما على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة لكأس آسيا مساء أمس. في هذا الإطار، أشاد لاعب «الأزرق» عبدالعزيز البسام، في تصريح لـ «كونا»، بجهود لاعبي المنتخب التي بذلوها في التصفيات ما أسفر عن تأهل الفريق بجدارة إلى النهائيات.



وأعرب البسام عن أمله في ان يكمل فريقه خلال باقي المباريات بالمستوى نفسه بتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة في كأس آسيا أبريل 2024 المقررة إقامتها في تايلند ومن ثم المنافسة على البطولة والتأهل إلى نهائيات كأس العالم في العام ذاته.



بدأ «الأزرق» المباراة بقوة ليسجل في شباك خصمه خمسة أهداف، فيما سجل منتخب تيمور الشرقية هدفه بالدقيقة الأخيرة لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة 5-1.



وواصل المنتخب الكويتي سيطرته في الشوط الثاني حيث سجل ثلاثة أهداف لتنتهي المباراة بفوز «الأزرق» 8-1.