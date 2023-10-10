بداح العنزي



دعا مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالوكالة مبارك العتيبي البلدية إلى تزويدهم بالمخططات العامة والخاصة وعدد القسائم ونوعية استعمالها في منطقة الجليب.



وقال العتيبي في كتابه إلى مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس: نفيدكم بأن لجنة الخدمات العامة قد اطلعت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1 أكتوبر على كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات المتضمن إفادة بلدية الكويت حول المعوقات القائمة بمنطقة جليب الشيوخ والبدائل والتوصيات التي تم التوصل إليها بعد قيامها بدراسة السبل الكفيلة بمعالجتها، وبعد المناقشة فقد قررت اللجنة بالبند، ثانيا: تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بالتنسيق مع البلدية لتقدير التعويض المقابل عن نزع الملكية للقسائم المراد استملاكها بمنطقة جليب الشيوخ، وموافاة لجنة الخدمات العامة بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهرين من تاريخه.



وتابع: وبناء على ذلك فإن الأمر يتطلب عرض الموضوع على لجنة التثمين لوضع التقديرات المبدئية لاستملاك القسائم بمنطقة جليب الشيوخ، وحتى يتسنى لنا إجراء اللازم يرجى تزويدنا بالمخططات العامة والخاصة للمنطقة وبعدد القسائم ونوعية استعمالها.