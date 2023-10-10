قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بزحزحة جسر المشاة المقترح إنشاؤه في منطقة غرناطة قطعة 2.



وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة إلى القانون رقم 33 لعام 2016 بشأن بلدية الكويت ولاختصاصات المجلس البلدي، وبعد الزيارة الميدانية للموقع من خلال التواصل مع أصحاب القسائم في منطقة غرناطة قطعة 2 المطلة على شارع الجهراء الرئيسي، تم التحقق الفعلي من وجود أسباب عدة تجعلنا نطالب بزحزحة موقع الجسر الحالي تفاديا لأي أخطاء مستقبلية أو مشاكل من الممكن حدوثها في وقت لاحق، والتي تمثلت في:



٭ كون بعض قسائم المواطنين مشاعة، فان إنشاء الجسر سيتسبب في إغلاق حركة الدخول والخروج لها.



٭ إنشاء الجسر سيكشف حرمة أغلب المنازل ذات الارتدادات المطلة على موقع الجسر المقترح إنشاؤه.



٭ في حال إنشاء الجسر سيصعب مرور سيارات الإطفاء والإسعاف في حال نشوب حريق أو أي حادث، وذلك لضيق المسافة.



ومن هذا المنطلق، وحرصا على مطالبات المواطنين وراحتهم وتلبية لمناشداتهم، اقترح زحزحة جسر المشاة قبل مدخل ومخرج قطعة 3 في منطقة غرناطة كما هو موضح بالمخطط كونها تحتوي على أراض حكومية مخصصة وجمعية غرناطة التعاونية الجديدة ومجمع تجاري ومركز شباب رياضي وستكون ذات حركة للمشاة، حيث إن وجود هذا الجسر سيخدم الكثير من العاملين في هذه المنطقة.