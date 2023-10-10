

بشرى شعبان



أعلن وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري تحويل المطالب القانونية التي ترفعها نقابة العاملين في الوزارة الى القطاع القانوني والإداري لدراستها، مؤكدا ان هدف الوزارة والنقابة واحد وهو توفير الرضا الوظيفي لجميع العاملين.



وشدد المطيري، في تصريح لـ «الأنباء»، على ان الوزارة تقوم بإحالة كل مطالب مجلس إدارة النقابة المستحقة الى المعنيين بالوزارة لدراستها وإبداء الرأي وتتم مناقشة المشكلات والعقبات التي تواجه العاملين وإيجاد الحلول لها، كاشفا عن تسلم عدة كتب من مجلس إدارة النقابة وتمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنها ومنها دوام العاملين في حدائق الأطفال خلال الفترة المسائية.



وأضاف: كما تمت مخاطبة الديوان لطلب صرف مكافأة للباحثين الاجتماعيين العاملين في إدارة الرعاية الأسرية نظرا لطبيعة عملهم الخاصة في الانتقال لبحث الحالات في المنازل ولما يبذلونه من جهد مضاعف إلى جانب بعض الخطورة في الانتقال من حالة الى حالة، وجار النقاش حاليا مع الديوان لصرف مكافأة بدل طبيعة عمل او بدل انتقال إلى جانب التنسيق بشأن مسميات الباحثين الوظيفية. وتابع: هذا ما أسفر عن الاجتماعات التنسيقية والدورية مع النقابة.



وحول موضوع صرف بدل للعاملين في مجمع الوزارات، أوضح انه تمت مناقشة الموضوع مع النقابة ونعمل لعقد اجتماع مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية وسيكون من ضمن المطالب التي ستناقش بدلا للعاملين بكل قطاعات الوزارة داخل مجمع الوزارات.