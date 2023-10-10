التزاما بدورها الريادي في دعم المبادرات الهادفة نحو تمكين الأفراد من خلال التعليم، اختتمت شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) إحدى كبرى شركات القطاع الخاص في المنطقة، رعايتها للنسخة الحادية عشرة من «ماراثون القراءة الخيري»، والذي أقيم على مدار عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بمبادرة وتنظيم من مكتبة تكوين بمجمع ديزاين ديستركت في منطقة الشويخ.



وشهد الماراثون، الذي يعد تقاطعا بين شغف القراءة وروح العطاء المجتمعي، حضورا غفيرا من عشاق القراءة والثقافة، يتبنى هذا الماراثون نموذجا متميزا وفريدا، حيث يتم التبرع بمبلغ دينار واحد لكل 10 صفحات تتم قراءتها من قبل المشاركين، وتذهب هذه المبالغ لتسديد رسوم لدعم الأطفال المعسرين في الكويت، مما يعكس الروح الإنسانية والاجتماعية للمبادرة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة ومتواصلة لدعم التعليم وتوفير الفرص التعليمية للأطفال المحتاجين، مؤكدة على أهمية التعليم كأداة رئيسية للتمكين والتطوير في المجتمع، ووصل عدد القراء في هذه النسخة من الماراثون إلى 956 قارئا بواقع 68.180 صفحة.



في تصريح له حول مشاركة «صناعات الغانم» في هذه المبادرة، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة عبد اللطيف الشارخ: أود أولا توجيه الشكر للمنظمين ولكل المشاركين الذين أسهموا في تحقيق نجاح هذه المبادرة، وتعتبر رعايتنا لماراثون القراءة الخيري تجسيدا لإيماننا الراسخ بأهمية التعليم كحق إنساني أساسي، ونرى في التعليم الأداة المثلى التي تمنح الأفراد فرصا جديدة وتفتح أمامهم آفاقا واسعة، ومن خلال هذه المبادرة، ونسعى لضمان أن يكون التعليم في متناول الجميع، معززين بذلك الدور البارز الذي يمكن أن يلعبه التعليم في تطوير وتنمية المجتمع.



بدورها، أشادت الشريك المؤسس في مكتبة تكوين بثينة العيسى بجميع المساهمات الهادفة لإنجاح هذه المبادرة.



وأضافت العيسى: ماراثون القراءة الخيري هو وقتي المفضل في السنة، وهو دائما الحدث الأقدر على إلهامي ومنحي العزاءات، رؤية القراء في تجاورهم الصامت، في أجواء شبه طقسية، يقرأون بنهم للمساهمة في تعليم الأطفال المعسرين في الكويت، انتفاضة اجتماعية تزداد جمالا في كل مرة.



وفي سياق التزامها بتعزيز المبادرات الداعمة للتعليم، حرصت شركة صناعات الغانم على أن تكون تجربة الحضور في «ماراثون القراءة الخيري» مميزة.



وفي هذا السياق، قدمت للحضور مشروبات متنوعة من «كوستا كوفي»، العلامة التجارية العالمية المعروفة في عالم القهوة ولم تقتصر المفاجآت على ذلك، حيث تم تقديم فرصة للحضور للفوز بأجهزة القراءة الإلكترونية «Kindle» بالتعاون مع «إكسايت»، كل هذه المبادرات تعكس رؤية شركة صناعات الغانم الاستراتيجية في التطلع دائما نحو الابتكار وخدمة المجتمع بشكل فعال.