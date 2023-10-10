أكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها لجهود الاتحاد الهندسي الخليجي للارتقاء بنظم المهنة والعمل على توحيدها في دول مجلس التعاون الخليجي.



جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المتابعة للمجلس الأعلى للاتحاد الهندسي الخليجي المنعقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة بمشاركة ممثل الجمعية م.ناصر الرشيدي.



وقال الرشيدي: إن الجمعية أيدت ودعمت المواقف التي عرضت في المجلس الأعلى وفي مقدمتها مشروع دليل التخصصات الهندسية الخليجية، ومشروع المنتديات الدورية للمهندسين الخليجيين، وتابعنا أيضا وبكل اعتزاز استكمال إجراءات الأخوة في دبي لاستضافة الملتقى الهندسي الخليجي السادس والعشرين، والذي سيعقد في فبراير المقبل.



وأكد الرشيدي أن المهندسين في الكويت أبدوا دعمهم أيضا لاستضافة الأشقاء في مملكة البحرين للملتقى السابع والعشرين وتحديد مواضيع وجداول انعقاده، معربا عن الأمل بمزيد من اللقاءات المثمرة مع الأشقاء المهندسين في دول الخليج العربي.