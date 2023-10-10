جاسم بودي: تعزز قاعدة رأس المال ومتابعة فرص النمو المستقبلي وتوفير خدمات متميزة

230 فلساً سعر الاكتتاب بقيمة اسمية 100 فلس للسهم بالإضافة إلى علاوة إصدار 130 فلساً



بعد حصوله على كل الموافقات الرقابية، أعلن بنك الخليج عن فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023 إلى يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023. وكان بنك الخليج قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار كويتي، وذلك من خلال إصدار 260.869.565 سهما عاديا جديدا بقيمة 230 فلسا للسهم الواحد، شامل القيمة الاسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا لكل سهم، الأمر الذي ستنتج عنه زيادة قاعدة رأسمال البنك بمبلغ 60 مليون دينار.



يذكر أن بنك الخليج قد قام بتعيين كامكو إنفست مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب، فيما يقوم البنك أيضا بدور مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: إن الزيادة تستهدف تعزيز قاعدة رأس المال للبنك ونسب كفاية رأس المال الرقابي، فضلا عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع استراتيجيته.



وأشار بودي إلى أن البنك يسعى إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل، وتوفير خدمات مصرفية متميزة تواكب وتلبي متطلبات وتطلعات العملاء.



ولفت إلى أن نسبة كفاية رأس المال للبنك 16.1% ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.9%، كما في 30 يونيو 2023، وكلاهما أعلى من المتطلبات الرقابية. وبالتالي، سيعزز إجمالي العائدات من زيادة رأس المال المرتقبة من نسب رأس المال الرقابي للبنك، لافتا إلى أن بنك الخليج لايزال يتمتع بتصنيف في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.



وفي ختام تصريحاته، عبر بودي عن شكره إلى كل الجهات الرقابية على تعاونهم في انجاز الموافقات اللازمة لإتمام عملية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وهي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت وكذلك وزارة التجارة والصناعة.



هذا، وتتوافر نشرة الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب على المواقع الخاصة بالبنك ووكلاء الاكتتاب، www.e-gulfbank.com وwww.kamcoinvest.com، على أن يتم استلام طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب www.ipo.com.kw الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة عبر الإنترنت خلال فترة الاكتتاب.



بيانات الاكتتاب



- تاريخ بدء فترة الاكتتاب: الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023



- تاريخ انتهاء فترة الاكتتاب: الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023



- سعر الاكتتاب: 230 فلسا (مائتان وثلاثون فلسا كويتيا) لكل سهم إصدار (شاملة القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار)



- مدراء الإصدار ووكلاء الاكتتاب: كامكو إنفست وبنك الخليج



- منصة الاكتتاب: www.ipo.com.kw