ندى أبونصر



أقامت مجموعة المرأة الدولية بالتنسيق مع سفارة بلغاريا اليوم الثقافي البلغاري، ورحبت رئيسة مجموعة المرأة الدولية وزوجة سفير بلغاريا أنتونيا ديميتروفا بالضيوف والأعضاء الكرام.



ثم قامت عريفة الحفل ومنسقة العلاقات العامة في المجموعة ليلى بولس بالترحيب بسفير جمهورية بلغاريا لدى الكويت ديميتار ديميتروف الذي ألقى كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة والمساهمة في هذا الحدث، وخاصة في هذا الوقت الذي تحتفل بلغاريا والكويت بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما. وشكر مجموعة المرأة الدولية على استضافة اليوم الثقافي البلغاري. وقال إن الحدث يعد فرصة ممتازة لعرض بعض جوانب ثقافة وتقاليد بلاده. وتابع قائلا: ان لدينا تاريخا طويلا من العلاقات مع الكويت ونحن فخورون بهذا التاريخ من الصداقة والتعاون الحقيقيين، اللذين يغطيان العديد من المجالات، إلا أن الثقافة لعبت دائما دورا خاصا في علاقتنا مع الكويت. وقد شمل تبادلنا الثقافي المعارض والمشاركات في المهرجانات الثقافية والحفلات الموسيقية والتعاون بين المكتبات والمتاحف وتبادل الطلاب وغيرها من الأنشطة.



وتحدث أيضا عن دور المرأة قائلا: «كوني ضيف جمعية تضم نساء من مختلف البلدان والجنسيات، لا يسعني إلا أن أؤكد على دور المرأة في مجتمعنا البلغاري حيث تلعب دورا نشطا للغاية في جميع مجالات الحياة، كما يجب أن ندرك أن نساءنا هن الحارسات الحقيقيات للتقاليد الثقافية والروحية البلغارية في الكثير من النواحي.



وأوضح أن الدولة البلغارية نشأت في منطقة البلقان منذ أكثر من 14 قرنا. وأشار إلى أن التقاليد البلغارية تجمع بين تراث العديد من الحضارات والشعوب بما في ذلك تراقيا القديمة واليونان وروما، وكذلك أيضا الشرق الأدنى. وأفاد بأنه قد تم إدراج عدد من المواقع والتقاليد البلغارية في قائمة التراث العالمي لليونسكو. إلى جانب الجمال الطبيعي لبلغاريا، فإن هذا الثراء الثقافي يجذب ملايين السياح الأجانب إلى بلدي كل عام.



واغتنم ديميتار ديميتروف الفرصة لتهنئة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه منصبه، وتمنى للكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الصديق التقدم والازدهار المستمر.