تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها امس إنه جرى خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد الدائر وتكثيف المساعي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ (27) بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ينعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء.



وعلى هامش أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد الأوروبي في دورته الـ 27 التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط الكويت والاتحاد الأوروبي وأطر تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة وفي مقدمتها دعم الخطوات المتخذة في ملف الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة الشنغن والدفع بالاستثمارات المباشرة بين الجانبين ورفع ميزان التبادل التجاري بينهما.



كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.



وقد تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد الدائر وصون الأرواح وتكثيف المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط الكويت والاتحاد الأوروبي وأطر تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في مختلف المجالات الحيوية والمهمة وفي مقدمتها دعم الخطوات المتخذة في ملف الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة الشنغن والدفع بالاستثمارات المباشرة بين الجانبين ورفع ميزان التبادل التجاري بينهما إلى أعلى المستويات.



كما تم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع الكويت الموقع في عام 2008.



وقد تم بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في هذا الإطار ومناقشة الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد الدائر وصون الأرواح وتكثيف ودعم المساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر الشقيقة سلطان بن سعد المريخي.



وتم خلال اللقاء استعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الأوروبي المشترك والبنود المدرجة على جدول أعماله، وخاصة ما يتعلق بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والتطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وعدد من الموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة الشراكة الخليجية ـ الأوروبية وتطلعاتها المستقبلية.



والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة د.كونستانتينوس كومبوس.



وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية جمهورية ليتوانيا الصديقة غابريليوس لاندسبيرجيس.



وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وجمهورية ليتوانيا وأطر تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وأضافت انه تم أيضا بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا الصديقة د.جوردان غرليتش.



وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله» والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا الصديقة د.إيان بورج.



وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وجمهورية مالطا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات لاسيما الاستثمارية والسياحية والتنموية وبحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله» والأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والاقليم.



والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية مملكة هولندا الصديقة هانكه بروينز سلوت.



وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله» والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت ومملكة هولندا وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقات النظيفة والمستدامة والاستثمارات المشتركة في هذه القطاعات الحيوية.



والتقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير الخارجية في جمهورية اليونان الصديقة جورجوس جيرابيتريتيس.



وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية خور عبدالله والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت واليونان وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية والتنموية وقطاعات السياحة واستكشاف الفرص المتاحة في هذا الإطار.