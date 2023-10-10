التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع وزير خارجية مملكة السويد الصديقة توبياس بيلستروم.



واستهل الوزير السويدي حديثه بتجديد إدانة بلاده لممارسات حرق نسخ عن المصحف الشريف في السويد ولما تنطوي عليه من إساءة لديانات ورموز الشعوب الإسلامية الصديقة، مشيرا إلى شروع بلاده في دراسة السبل الكفيلة للحد من هذه الأفعال العنصرية وأنها تعمل على تشريع قانون يمنع مثل هذه الممارسات العدائية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي وأن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام.



من جانبه، عبر الشيخ سالم العبدالله عن ترحيبه بما تقدم به الوزير السويدي، معتبرا هذا الأمر خطوة الإيجابية نحو الحد من الجرائم والممارسات المستنكرة لحرق نسخ من المصحف الشريف، مشددا على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية وتشعل الضغينة والكراهية وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.



وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة في المنطقة، لاسيما التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق بشأن اتفاقية «خور عبدالله» والأحداث الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ومناقشة الجهود الدولية والمساعي السياسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت ومملكة السويد وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد.