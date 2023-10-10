طلال أنور الملا: لدينا المزيد من مبادرات النمو الإستراتيجي وخطط التوسعة قيد التنفيذ التي ستساهم في تعزيز شراكتنا مع «ميتسوبيشي موتورز» للسنوات العديدة القادمة

عماد فليحان: المركز الجديد مزود بأحدث المعدات والتجهيزات لتوفير أفضل خدمات ما بعد البيع بأعلى المستويات حرصاً منا على توفير الراحة والطمأنينة لعملائنا الكرام



أعلنت شركة المسيلة التجارية ـ الملا موتورز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972، عن افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع الجديد كليا لسيارات ميتسوبيشي موتورز في محافظة الأحمدي.



وجاء هذا الاعلان الرسمي خلال حفل افتتاح خاص أقيم مؤخرا في محافظة الأحمدي للاحتفال ببدء تشغيل العمليات في مركز خدمة ما بعد البيع الجديد لشركة الملا موتورز في الكويت.

أقيمت مناسبة الافتتاح بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا يرافقه كل من المدير العام الإقليمي لشركة ميتسوبيشي موتورز ماساتسوجو كوراهاشي ورئيس شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط يوتاكا يانو، كما حضر الحفل كل من رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان ورئيس قطاع السيارات في مجموعة الملا هشام الفقيه.



ويعكس مركز الخدمة الجديد الذي يقع على مساحة تزيد على 5000 متر مربع التزام مجموعة الملا المتواصل وخططها الاستثمارية التي تشمل سلسلة من المشاريع التنموية لتطوير وتوسعة شبكة مراكز خدمة ميتسوبيشي موتورز نحو آفاق جديدة.

وتماشيا مع تطوير ودمج الهوية العالمية لشركة ميتسوبيشي موتورز، تم بناء مركز الخدمة الجديد بأحدث حلول الخدمة المبتكرة بما في ذلك أحدث معدات الصيانة الميكانيكية والتقنيات ضمن ورشة صيانة وخدمات تصليح السيارات، وذلك لضمان تقديم تجربة عملاء ما بعد البيع شاملة وفريدة يدعمها فريق عملنا المتميز من المختصين الفنيين والاستشاريين الحاصلين على مستوى عال من التدريب والمهنية.



وتعليقا على هذا الحدث المهم في تاريخ الملا موتورز في الكويت، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا طلال أنور الملا: منذ عام 1972، مثلت مجموعة الملا بفخر العلامة التجارية لميتسوبيشي موتورز في الكويت والمنطقة من خلال شركة الملا موتورز، الموزع الحصري لهذه العلامة التجارية الرائدة.

وفي هذه العام، عززت شركة ميتسوبيشي موتورز الاحتفاء بذكرى هذه الشراكة الاستراتيجية عندما حصلت الملا موتورز على جائزة «أفضل موزع لعام 2023» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

واليوم، نحن سعداء لاحتفالنا مع ضيوفنا الكرام من شركة ميتسوبيشي موتورز بافتتاح مركز الخدمة الجديد والمطور لشركة الملا موتورز في محافظة الأحمدي.



وأضاف: تعكس هذه الإضافة الجديدة لمراكز خدماتنا عبر أنحاء الكويت، التزام مجموعة الملا المتواصل باستثمارها في هذه العلامة التجارية. ولدينا المزيد من مبادرات النمو الاستراتيجي وخطط التوسعة قيد التنفيذ التي ستساهم في تعزيز شراكتنا مع ميتسوبيشي موتورز للسنوات العديدة القادمة.



وقال رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا عماد فليحان: على مدار أكثر من نصف قرن من تاريخ شراكتنا الإستراتيجية مع ميتسوبيشي موتورز أصبح اسما الملا موتورز وميتسوبيشي موتورز رمزين يدلان على التميز والمهنية اللذين يشكلان القيم الأساسية التي يحرص الجميع في مجموعة الملا على الالتزام بهما في جميع ما نقوم به. وأضاف: لقد حصلنا على تكريم مميز خلال هذا العام لالتزامنا الثابت بتطوير العلامة التجارية لميتسوبيشي موتورز والارتقاء بسمعتها محليا وإقليميا إلى آفاق جديدة عندما حصلت شركة الملا موتورز بكل فخر على العديد من الجوائز القيمة من شركة ميتسوبيشي موتورز مثل: جائزة أفضل مبيعات وجائزة أفضل علاقات عامة وتسويق وجائزة أفضل خدمة ما بعد البيع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. واليوم يسعدنا أن نعزز هذه السمعة المميزة من خلال إضافة مركز خدمة جديد بأحدث طراز مطابق للهوية العالمية الجديدة لشركة ميتسوبيشي موتورز والذي تم بناؤه على مساحة تزيد على 5000 متر مربع مع أكثر من 50 حارة خدمة وأعمال صيانة من خلال أحدث المعدات والتجهيزات لتوفير أفضل خدمات ما بعد البيع بأعلى المستويات حرصا منا على توفير الراحة والطمأنينة لعملائنا الكرام.



وتم تصميم الديكور الداخلي لمركز الخدمة بعناية وفق تصميم عصري ومريح. ولمزيد من الراحة، يمكن لعملائنا اختيار ما يناسبهم من المجموعة المتنوعة من إكسسوارات ميتسوبيشي موتورز لتزيين سياراتهم.



وتلتزم الملا موتورز بضمان أفضل تجربة ممكنة للعملاء من خلال الشغف والابتكار بجميع ما نقوم به، وفي كل عام تدعم الملا موتورز احتياجات ومتطلبات السوق الحديثة من خلال تمكين موظفيها بأحدث تقنيات العمل الجديدة والعالمية وأفضل الدورات التدريبية، بهدف الحفاظ على مكانتها الريادية في رضا العملاء.



ومع التزامها في التركيز على رضا العملاء، تقدم الملا موتورز لأصحاب سيارات ميتسوبيشي أفضل الأسعار والخدمات في الكويت.



تصميم عصري مبتكر ومتميز



من التسليم إلى الاستلام، سيستمتع زوار مركز الخدمة الجديد بخدمات ما بعد البيع التي تم العناية في تطبيق أعلى المعايير فيها لضمان أعلى مستوى من رضا العملاء. تشمل الميزات الجديدة لمركز خدمة ما بعد البيع لشركة الملا موتورز ما يلي:



٭ الامتثال التام للهوية المرئية لميتسوبيشي موتورز: يلتزم مركز الخدمة الجديد بمعايير الهوية العالمية لميتسوبيشي موتورز لضمان توفير أفضل تجربة عملاء.



٭ 50 حارة صيانة/خدمة: بوجود عدد كبير من حارات الخدمات فإن مركز خدمة ميتسوبيشي موتورز الجديد مصمم لتقديم خدمة سريعة وفعالة لأصحاب سيارات ميتسوبيشي.



٭ 70 حارة لمواقف السيارات: مساحات واسعة لمواقف السيارات تضمن سهولة وصول العملاء إلى مركز الخدمة والاستفادة من خدماتنا.



٭ 3 منصات مخصصة لطلاء السيارات: تلبي احتياجات العملاء لإعادة طلاء سياراتهم مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.



٭ صالة استراحة فاخرة: يوفر مركز الخدمة الجديد صالتي استراحة للعملاء في الميزانين والطابق الأرضي تتسع لاستقبال 50 عميلا. تتميز صالتا الاستراحة بمساحة واسعة توفر للعملاء أجواء من الراحة والاسترخاء أثناء انتظارهم لعملية صيانة سياراتهم.



٭ الخدمات الشاملة: سيوفر مركز الخدمة مجموعة كاملة من الخدمات بما في ذلك صيانة هياكل السيارات وستشمل هذه الخدمات خدمة مميزة جديدة «60 دقيقة سريعة» وهو عرض مبتكر يضمن صيانة وغسيل وتسليم السيارات بغضون 60 دقيقة فقط.