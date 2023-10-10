محمد الجلاهمة



كشف مصدر أمني عن ان قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التي يرأسها العميد محمد قبازرد، أبعدت خلال الأشهر الـ 10 الأخيرة وتحديدا من يناير الماضي حتى أكتوبر الجاري اكثر من 1200 وافد من مختلف الجنسيات، مشيرا الى ان أعداد المبعدين للعام الحالي ستسجل رقما قياسيا خاصة في ظل الحملات المتتالية على تجار السموم المخدرة التي وجه بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وتقوم مختلف أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذها. وقال المصدر لـ «الأنباء»: الأشخاص الذين تم إبعادهم من مختلف الجنسيات، والإجراء يتم عقب التحقيق معهم والحصول على مصادرهم من هذه السموم أو أماكن شراء المخدرات والخمور، لافتا الى ان إبعاد هؤلاء يكون للصالح العام ونظرا لقلة المواد التي ضبطت بحوزتهم، الى جانب الحرص على عدم ارهاق السلطة القضائية.



وأشار المصدر الى ان المضبوطات من الخمور والمخدرات المصادرة من المبعدين يتم إتلافها بالتنسيق مع النيابة العامة، وان جميع من يتم إبعادهم يتم تبصيمهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مجددا.



وأكد المصدر: يمضي رجال مكافحة المخدرات في تعقب ملف الاتجار وتعاطي المواد الخدرة والضرب بكل قوة على يد كل من تسول له نفسه حيازة أو الاتجار في المخدرات والخمور.