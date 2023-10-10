منحت جائزة نوبل في الاقتصاد للأميركية كلوديا غولدين عن أعمالها حول مكانة المرأة في سوق العمل.



وأعلنت اللجنة القائمة على الجائزة امس أن الفائزة البالغة 77 عاما، وهي ثالث امرأة تنال هذه المكافأة «عززت فهمنا لوضع المرأة في سوق العمل».



وأضافت اللجنة: «لقد منحنا البحث الذي أجرته كلوديا غولدين رؤية جديدة ومدهشة في كثير من الأحيان حول الدور التاريخي والمعاصر للمرأة في سوق العمل».



وأوضحت راندي هيالمارسون، وهي عضو في لجنة نوبل أن «كلوديا غولدين بحثت في الأرشيف وجمعت بيانات عن الولايات المتحدة ممتدة على أكثر من مائتي عام، ما سمح لها بإظهار كيف ولماذا تطورت الاختلافات في معدلات الدخل والتوظيف بين الرجال والنساء مع مرور الوقت».



وأضيفت جائزة الاقتصاد «تخليدا لذكرى ألفريد نوبل» وأنشأها بنك السويد في عام 1969 إلى الجوائز التقليدية الخمس في فئات: «الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام»، بعد أكثر من 60 عاما على بدء منح الجوائز الأخرى، ما دفع بمنتقدي هذه المكافأة إلى وصفها بـ «نوبل المزيفة».



ومثل سائر جوائز نوبل، ترفق الجائزة بمكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار)، يتم تقاسمها في حالة وجود أكثر من فائز، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ الجائزة الممتد لأكثر من قرن.