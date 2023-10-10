يحاول فريق من الباحثين الفرنسيين معرفة ما إذا كان رواد الفضاء سيتمكنون مستقبلا من إنتاج الأسماك على القمر، إذ درسوا حديثا مقاومة بيض سمك القاروص للتغيرات في الجاذبية. وفي هذا الصدد، قال سيريل برزيبيلا، وهو باحث في علم الأحياء البحرية لدى معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحار لوكالة فرانس برس إن «هذه المسألة واعدة جدا». ونشر برزيبيلا حديثا مقالة عن هذا الموضوع في مجلة «فرونتيرز إن سبايس تكنولوجيز»، وفي عام 2019 أطلق الباحث المتخصص في تربية الأحياء المائية برنامج «لونر هاتش»، مستجيبا بذلك إلى دعوة أطلقتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لتقديم أفكار بشأن تركيب قاعدة على القمر. ويقول برزيبيلا: «مع إعادة إحياء السباق نحو القمر، نتساءل كيف سنمكن رواد الفضاء من تناول الطعام على سطحه»، مضيفا: «تعمل كل الدول راهنا على إنتاج السلطات أو الطماطم في الفضاء. لكن هذه الأطعمة خالية من ألياف مهمة وأحماض أمينية من أصل حيواني، ولن يتاح أمام رواد الفضاء تاليا نظام غذائي متوازن».