عبدالعزيز الفضلي



أقامت ثانوية الشجاع بن الأسلم التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية حفل تكريم أبطال آسيا والكويت الفائزين بدورة الألعاب الأولمبية الآسيوية 19 تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني.



وأعرب السليماني عن سعادته بهذا الإنجاز الوطني العالمي الذي يعتبر خير مثال ونموذج نقدمه لأبنائنا الطلبة بأن الاجتهاد والمثابرة هما طريق النجاح والتميز.



بدوره، أفاد مدير المدرسة ناصر النعمة بأن الفعالية تهدف لإيصال مجموعة من الرسائل الايجابية للطلاب الذين نتمنى منهم دائما رفع راية الكويت في كل المحافل الدولية، وأنه فخور باحتضان الأبطال في المدرسة اليوم.