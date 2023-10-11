الوزارة تعمل على إنشاء نوادٍ خاصة للمسنين في مختلف المحافظات لقضاء أوقاتهم وتلبية احتياجاتهم في هذه المرحلة العمرية



بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون بالتكليف حمد الخالدي ان مشروعا تنمويا كبيرا لخدمة كبار السن سيبصر النور قريبا.



وكشف الخالدي في تصريح لـ«الأنباء» انه ضمن خطة التنمية وخطة عمل وزارة الشؤون تم وضع مشروع لإنشاء مجمع متكامل لخدمة المسنين في محافظة الفروانية.



وقال ان المشروع يقام على مساحة 5000 م في منطقة اشبيلية وبتكلفة مالية تقديرية تبلغ الـ3.5 ملايين دينار، مشيرا إلى ان العمل جار في الوزارة لطرح مناقصة لإنشائه وهو عبارة عن مجمع متكامل الخدمات لخدمة المواطنين ممن بلغوا الـ 65 عاما.



واوضح الخالدي ان المجمع سيضم مركزا خاصا للعلاج الطبيعي بالاضافة الى صالات مجهزة لخدمة كبار السن، عيادات طبية، بالاضافة الى ناد خاص بكبار السن.



واشار الى ان الوزارة تعمل على انشاء نواد خاصة للمسنين في مختلف المحافظات لقضاء اوقاتهم ويلبي احتياجاتهم في هذه المرحلة العمرية.



وشدد الخالدي على أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية المقدمة للمسنين، كاشفا عن افتتاح وحدات ومبان أخرى لخدمة ورعاية المسنين، ومنها نادي العلاج الطبيعي في منطقة مبارك الكبير الذي سيرى النور قريبا، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ مشروعاتها كافة المدرجة ضمن خطة التنمية وفق الجدول زمني محدد.



وعلى صعيد آخر كشف الخالدي عن تشكيل لجنة لتسلّم مجمع الاحداث الحديد وقد تم تسلّمه والعمل جار على تأثيثه وسيتم افتتاحه بشكل رسمي خلال فترة قريبة بعد انجاز كل ما يحتاج إلى طبيعية عمل ادارة الأحداث والدور التابعة لها.