بداح العنزي



طلبت وزارة المالية من البلدية آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير جزيرة فيلكا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات لاستملاك العقارات الواقعة بالجزيرة.



وقال وزير المالية فهد الجارلله في كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة: خاطبت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن استملاك الأراضي الخاصة بجزيرة فيلكا والمتضمن طلب استطلاع رأي مجلس الوزراء في الموضوع قبل اتخاذ إجراءات تحويل المبلغ الخاص بالاستملاكات إلى حساب إيرادات قيدية، وذلك لعدم نزع ملكية العقارات التي تعترض مشروع تطوير جزيرة فيلكا حتى تاريخه. وجاء رد الأمين العام لمجلس الوزراء المتضمن إعادة الموضوع للتنسيق مع وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء والقاضي بتكليف وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة تنفيذ كل المتطلبات اللازمة الكفيلة بسرعة تنفيذ ومتابعة مشروع تطوير جزيرة فيلكا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر، حيث تم تحويل مبلغ 65.501 مليون دينار لاستملاك العقارات الواقعة بجزيرة فيلكا لحين إصدار صيغ الاستملاكات، وطلبت الإفادة بمستجدات تطوير مشروع جزيرة فيلكا للتنسيق مع الجهات ذات الصلة وفق قرار مجلس الوزراء 193 المتخذ باجتماعه رقم 2022/6 بتاريخ 2022/2/7، حتى يتسنى لإدارة نزع الملكية اتخاذ جميع الإجراءات باستملاك العقارات الواقعة في جزيرة فيلكا.