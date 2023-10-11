بداح العنزي



استكملت اللجنة المشتركة من أعضاء الفنية والقانونية والمالية خلال اجتماعها أمس برئاسة د.حسن كمال مناقشة الجدول الخاص بالتعديلات المقدمة من الجهاز التنفيذي المتعلقة بلائحة البناء في السكن الخاص والنموذجي. وقال د.كمال انه تم الانتهاء من جميع البنود تمهيدا لتقديم التعديلات المقترحة من أعضاء اللجنة لإحالته الى الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي. وذكر د.كمال ان الاجتماع المقبل سيحدد لمناقشة مشروع لائحة أبراج الاتصالات بعد ورود كتاب من وزارة الصحة، متضمنا التالي:



عدم وجود أي أضرار صحية عن إقامة أبراج الاتصالات عند تركيبها طبقا للقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2002 للاشتراطات والمعايير المعمول بها والتي يمكن ذكر أهمها على النحو التالي:



٭ ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من الهوائي على 10 ميكروواط/سم2 لعامة الناس.



٭ لا تقل المسافة بين الهوائي وأقرب نقطة باتجاه المبنى عن 12 مترا.



٭ لا تزيد قيمة الانبعاث الإشعاعي على (52 ملي ديسيبل) أو ما يكافئه (158.5 واط).



ولضمان تطبيق هذه الاشتراطات والمعايير يجب على شركات الاتصالات التقدم بطلبات تراخيص الاستخدام لأبراج الاتصالات موضح فيها كامل المواصفات ومخطط التركيب الخاص لكل برج.



وأشار الى انه بخصوص الجدول الخاص بالاشتراطات ومواصفات البناء في منطقة العبدلي الاقتصادية فإن اللجنة بانتظار بعض المعلومات الإضافية من الجهاز التنفيذي المتعلقة بالمعلومات المساحية وعدد القسائم لتكون مشمولة باللائحة تمهيدا للانتهاء منها قريبا.