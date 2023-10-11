آلاء خليفة



ذكرت عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله السالم والمنصورية التعاونية مشاعل الكليب ان مسيرة العطاء اكتملت بتوجه ناخبين وناخبات منطقتي عبدالله السالم والمنصورية إلى صناديق الاقتراع واختيارهم لمن يمثلهم في مجلس إدارة الجمعية.



وأفادت الكليب، في تصريح لـ «الأنباء» بعد فوزها بالانتخابات بـ 197 صوتا التي أجريت مساء الاثنين، بأن رسالتها للناخبين والناخبات ركزت على الاصلاح، مشيدة بالحضور الذي فاق التوقعات.



وأعربت عن فخرها بالأرقام التي حصلت عليها خلال الانتخابات، مؤكدة للجميع انها ستسير على درب الاصلاح الذي وعدتهم به وستبذل قصارى جهدها نحو التغيير للأفضل.



وأوضحت انها أول مرشحة سجلت للانتخابات في ضاحية عبدالله السالم، لافتة إلى انه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات في 17 مايو ولكن تم التأجيل إلى 10 اكتوبر، مشيرة إلى انها شجعت العنصر النسائي على خوض الانتخابات، لاسيما ان المرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وجدارتها في جميع المجالات التي خاضتها في المجتمع.



وأشارت الكليب إلى انها كسرت حاجز احتكار الرجال لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وشجعت المرأة على خوض مجال العمل التعاوني.