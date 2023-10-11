يعقوب العوضي



أسفرت نتائج الجولة الثالثة من بطولة كأس اتحاد الكرة الطائرة عن فوز برقان على الكويت بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس، وبذلك رفع برقان رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وخسارة، بينما ظل رصيد الكويت على 3 نقاط من مباراتين. وفي مباراة أخرى، حقق كاظمة فوزا مستحقا على اليرموك بنتيجة 3-0 ورفع رصيده إلى 9 نقاط منفردا بصدارة الترتيب العام، فيما تجمد رصيد اليرموك عند النقطتين. وواصل العربي انتصاراته حيث تخطى الساحل بنتيجة 3-1 رافعا رصيده إلى 6 نقاط جمعها من فوزين وخسارة واحدة، بينما تجمد رصيد الساحل دون نقاط من ثلاث مباريات خسرها على التوالي. وفاز الشباب على التضامن بثلاثية نظيفة وضعته في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، فيما بقي التضامن في ذيل الترتيب العام بلا رصيد. وتنطلق الجولة الرابعة من البطولة غدا، حيث يلتقي اليرموك مع برقان، وكاظمة مع الكويت، والشباب مع العربي والتضامن مع القادسية.