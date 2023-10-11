

أكد المتسابق مشاري الظفيري الفائز بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة الثامنة عزمه على مواصلة تحقيق الإنجازات والانتصارات ورفع علم الكويت في مختلف المحافل.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الظفيري عقب وصوله إلى البلاد ومشاركته في الرالي الرابع والأخير لبطولة الشرق الأوسط للراليات فئة الـ (ميرك.2) واستمر يومين في مدينة نيقوسيا القبرصية. وقال الظفيري إن بطولة الشرق الأوسط للراليات تتكون من أربعة راليات بدأت برالي عمان الدولي ثم رالي قطر الدولي فرالي لبنان الدولي، وأخيرا رالي قبرص الدولي، مشيرا إلى سيطرته على هذه الفئة لعدة سنوات في رالي الشرق الأوسط فيما تعد هذه المشاركة الأخيرة له في تلك الفئة. وذكر أنه يسعى إلى التطور والمشاركة بفئة أكبر في القادم من البطولات، وأنه قد بلغ مرحلة لابد له من التطور والصعود إلى فئة أعلى لأنه جاهز وقادر على المنافسة وتحقيق الألقاب. ولفت الظفيري إلى أن تركيزه منصب الآن على بطولة كأس العالم للباها وستكون الجولة القادمة في البرتغال بعد 12 يوما يليها رالي باها دبي في بداية نوفمبر المقبل وأخيرا رالي باها الأردن في نهاية نوفمبر.



وأوضح أنه في الوقت الحالي يتصدر البطولة في فئة (t3) ويتطلع لتحقيق اللقب هذا العام، علما أنه شغل لقب الوصيف العام الماضي.