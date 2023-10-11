

يأمل مدرب منتخب هولندا رونالد كومان أن يتمكن فريقه من الفوز على فرنسا في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم بعد غد الجمعة رغم تأثر فريقه بالإصابات.



وقال كومان في مؤتمر صحافي خاص للمواجهة: «شاهدت نتائج مجنونة مطلع الأسبوع. نأمل أن تكون لدينا خطة يوم الجمعة لنتمكن من جعل الأمر صعبا للغاية على فرنسا وتحقيق نتيجة أيضا. ندرك بالطبع أننا لا نمتلك الفريق الأقوى. لكن هذا لا يعني شيئا في كرة القدم. أتابع المباريات والنتائج كل أسبوع وأقول لنفسي: كيف حدث ذلك؟».



وافتقدت هولندا لاعبين بارزين مثل فرينكي دي يونغ لاعب الوسط والمدافع ماتياس دي ليخت والثنائي الهجومي كودي غاكبو وممفيس ديباي قبل إعلان التشكيلة يوم الجمعة الماضي.



ومنذ ذلك الحين غادر الحارس مارك فليكين وستيفن برغفاين وتون كوبمينرس القائمة بسبب الإصابة.



وقال كومان: «ما سبب كل هذه الغيابات؟ الأمر له علاقة بجدول المباريات. أحيانا تكون إصابات حقيقية لكنني أرى العديد من الإصابات العضلية. فرنسا أيضا لديها 3 ‬‬إصابات مفاجئة».



وأضاف، مشيرا إلى كأس العالم 2030 التي ستقام في أميركا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا، «لكن يبدو أنه لا يمكن فعل أي شيء تجاه جدول المباريات المزدحم بالفعل. أحاول مناقشة ذلك كل عام مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن الأمر يصبح أكثر جنونا. انظروا لمباريات كأس العالم 2030 التي ستقام في 3 قارات».



ومع استبعاد فليكين يؤمن مدرب هولندا بأن بارت فيربرخن حارس برايتون آند هوف ألبيون هو حارس المستقبل.



وسخر كومان من الخطأ الذي ارتكبه فيربرخن أمام ليفربول الأحد الماضي، وقال: «بارت لا يلعب هذه الكرات في منطقة جزائه. لقد تحدثت معه بالفعل حول ذلك».



وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد 5 مباريات، وتحتل هولندا المركز الثاني ولها 9 نقاط من 4 مباريات متساوية مع اليونان التي خاضت مباراة أكثر.