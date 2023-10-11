«غسيل» ضربة جماهيرية.. وفهد العليوة «كاتب تفاصيل دقيقة وفاضح أمور كثيرة»

الفنان إذا ما طلع برمضان فهو خارج المنافسة لأن فيه أعلى نسب مشاهدة



عبدالحميد الخطيب



«الفنان دائما حر»، بهذه العبارة أكدت الفنانة عبير أحمد انها تحب ان تحلق في سماء الفن وتقدم كل الأدوار التي تستهويها وتضيف لمشوارها الفني وتترك من خلالها أثرا يبقى في ذاكرة الجمهور فترة طويلة، وكشفت في الوقت نفسه خلال استضافتها في برنامج «ليالي الكويت» سبب رفضها ان تحسب على «قروب» فني معين، وقالت: أنا فنانة حرة، وما احب انحسب على أي «قروب» لأن المصالح تتبدل، وواثقة من نفسي وعارفة إمكانياتي وقدرتي على تجسيد كل الشخصيات.



واعترفت عبير بأنها في فترة سابقة أصيبت بـ «هزة نفسية»، وفكرت في اعتزال التمثيل، وأوضحت: بعد ان ظهر على السطح بالوسط الفني مجموعة من الذين يمتلكون «متابعين» كثيرين بـ «السوشيال ميديا» وهم «يكذبون»- على حد وصفها- وقاموا بأخذ أدوار درامية مهمة، و«برستيج» داخل اللوكيشن، وأجور عالية، ولأنني أعمل في المجال قلت لنفسي «يا اترك يا اكمل»، فقررت ان ادخل «السوشيال ميديا»، وبالفعل بدأت في استخدامها لكن «مسكت العصا من النص»، أطلع يومين وأختفي يومين، مع مراعاة الكلام، بالإضافة الى انتقاء الفيديوهات والصور التي انشرها، مؤكدة أنها بعد وجودها في «السوشيال ميديا» صار تقديرها اعلى من تقديرها كفنانة.



وفي سياق آخر، تحدثت عبير عن مسلسل «غسيل»، وقالت: العمل سوى «ضربة» جماهيرية ضخمة، وحاز النجاح رغم انه خارج دورة رمضان، مستدركة: الكاتب فهد العليوة «مشبع» النص وكاتب تفاصيل دقيقة، وفاضح أمور كثيرة، وأنا أحببت الشخصية التي جسدها في المسلسل جدا وأحببت فيها الشر المبطن الهادئ، والحمد لله وجدت ردود أفعال إيجابية من الناس وأسعدتني.



وأشارت الفنانة عبير أحمد الى انها منشغلة هذه الفترة بتصوير عمل درامي جديد، وقالت: أصور مسلسل «قلم رصاص» للكاتبة مريم القلاف، إخراج الفنان عبدالله التركماني، وأجسد ضمن احداثه دور «ام» في بداية الخمسينيات، رزينة، تتعامل بطيبة مع عيالها، الا أنها تتعرض لموقف معين يغير من طباعها، فتكشف عن وجه ثان لا يعرفه أحد عنها، وربما يكون العرض رمضان المقبل، واستطرت: أرى أن الفنان اذا ما طلع برمضان فهو خارج المنافسة لأن الناس تتابع المسلسلات أكثر في الشهر الفضيل، والذي يحظى بأعلى نسبة مشاهدة طوال السنة.