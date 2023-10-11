وافق كتاب السيناريو في هوليوود بشبه إجماع على الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون باسمهم مع الاستديوهات، منهين رسميا أحد أطول الإضرابات في تاريخ هذا القطاع في الولايات المتحدة.



وكتبت نقابة كتاب السيناريو في الولايات المتحدة (WGA) عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن «99%» من أعضائها «صوتوا لصالح المصادقة» على الاتفاق مع شركات الإنتاج.



وكانت النقابة أعلنت الشهر المنصرم بعد 148 يوما من الإضراب أنها توصلت إلى اتفاق مع شركات الإنتاج الكبرى على غرار «ديزني» و«نتفليكس» على زيادة أجور كتاب السيناريو بعدما تراجعت في عصر البث التدفقي، وعلى تدابير لحمايتهم من الذكاء الاصطناعي.



ولم يكن يوجد أي شك في المصادقة على هذا الاتفاق بغالبية أعضاء النقابة البالغ عددهم 11500، وبدأ الكتاب عملهم مجددا، مما أتاح معاودة عرض البرامج الحوارية الأميركية الرئيسية الأسبوع الفائت.















صورة هوليوود















