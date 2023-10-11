علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الاماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي 2023 بقيمة 682.47 مليون درهم اماراتي ما يعادل 57.47 مليون دينار، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 808.76 ملايين درهم ما يعادل 68.11 مليون دينار، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 126.29 مليون درهم اماراتي ما يعادل 10.63 ملايين دينار.



وعلى أساس شهري، سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الاماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 140.03 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 11.79 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 112.92 مليون درهم ما يعادل 9.51 ملايين دينار، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية بقيمة 27.11 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 2.28 مليون دينار).



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فنجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي بقيمة 6.41 مليارات درهم (ما يعادل 539 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 4.67 مليارات درهم (ما يعادل 393 مليون دينار)، لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.74 مليار درهم (ما يعادل 146 مليون دينار).



وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 657.49 مليون درهم (ما يعادل 55.37 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 775.55 مليون درهم (ما يعادل 65.31 مليون دينار) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر الماضي 118.06 مليون درهم (ما يعادل 9.94 ملايين دينار).