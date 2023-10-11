«الوطني» في الصدارة من حيث قيمة محفظة القروض والتمويل بقيمة 21.56 مليار دينار

مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل الإسلامي للبنوك ارتفعت بـ 197% لتسجل 1.79 مليار دينار

ارتفاع العائد على محفظة القروض لقطاع البنوك إلى 7.87% للنصف الأول من 2023

نمو إيجابي نسبته 10.3% في محفظة التمويل الإسلامي لبنك وربة لتسجل 3.4 مليارات دينار



المحلل المالي



سجلت محفظة القروض الإجمالية للبنوك الكويتية المدرجة في البورصة نهاية شهر يونيو 2023 نحو 71.85 مليار دينار وبارتفاع نسبته 2% عن نهاية عام 2022 حين سجلت 70.46 مليار دينار، ومن الملاحظ تباطؤ في نسبة نمو القروض لبعض البنوك مع نمو بالسالب لبعضها الآخر خلال النصف الأول من عام 2023 باستثناء بنك وربة الذي سجل نموا إيجابيا نسبته 10.3% في محفظة التمويل الإسلامي لديه لتسجل 3.45 مليارات دينار، وشكلت حصته من محفظة القروض ومحفظة التمويل للقطاع المصرفي الكويتي 4.8% نهاية شهر يونيو 2023.



وحقق بنكا الخليج والأهلي الكويتي خلال النصف الأول من السنة نموا إيجابيا بمحفظة القروض نسبتها 6.3% و6% على التوالي لتسجل 5.17 مليارات دينار لبنك الخليج (حصة سوقية نسبتها 7.2%) و4.28 مليارات دينار للبنك الأهلي الكويتي (حصة سوقية نسبتها 6%) وذلك نتيجة التركيز على القروض الاستهلاكية، أما بنك الكويت الوطني فلايزال في الصدارة من حيث قيمة محفظة القروض والتمويل لديه التي بلغت 21.56 مليار دينار بنسبة نمو 2.7% خلال النصف الأول من السنة وبحصة سوقية بلغت 30% بينما بلغت محفظة التمويل الإسلامي لبيت التمويل الكويتي 19.1 مليار دينار وبنسبة نمو 1.4% وحصة من الإجمالي نسبتها 26.6%، أما بنك بوبيان فقد حافظ على معدلات نمو متوسطة خلال النصف الأول من عام 2023 نسبتها 3.1% لتسجل محفظة التمويل 6.09 مليارات دينار وبحصة سوقية 8.5% من إجمالي محفظة القروض للقطاع المصرفي.



هذا، وقد بدأ تأثير الارتفاع في أسعار الفائدة (سعر الخصم 4.25%) بالظهور في بيانات الدخل للبنوك خلال النصف الأول من عام 2023 حيث ارتفعت إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي للقطاع المصرفي بنسبة 85% لتسجل 3.1 مليارات دينار بالمقارنة بـ1.67 مليار دينار في النصف الأول من عام 2022 مما يدل على كلفة الاقتراض، وبالتالي ارتفاع معدل العائد على محفظة القروض للقطاع من 6.35% لعام 2022 إلى 7.87% للنصف الأول من عام 2023 (آخر 12 شهرا) بعد ان سجلت 5.07% في عام 2021 واستفادت جميع البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض. أما معدل العائد على الأصول المدرة للفوائد فقد ارتفع إلى 5.74% في النصف الأول من عام 2023 بالمقارنة بـ 4.50% للقطاع في عام 2022.



أما مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل الإسلامي للبنوك فقد ارتفعت بالمقابل بنسبة 197% لتسجل 1.79 مليار دينار في النصف الأول من عام 2023 بالمقارنة مع 603 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2022 وبالتالي ارتفاع معدل كلفة التمويل cost of funding للقطاع إلى 3.41% من 2.12% لعام 2022 و1.31% لعام 2020.



وبالتالي، ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع بنسبة 22% لتسجل 1.3 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة ومعها تحسن هامش صافي الفائدة Net Interest Margin للقطاع إلى 2.7% من 2.56% لعام 2022.