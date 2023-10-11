شريف حمدي



استعادت بورصة الكويت نشاطها الإيجابي بعد امتصاص صدمة الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وحققت مكاسب سوقية تقدر بمكاسب 130 مليون دينار تمثل 0.3% ليصل الإجمالي إلى 39.303 مليار دينار ارتفاعا من 39.173 مليار دينار أول من امس، لتعوض بعضا من خسائرها على مدار جلستي الأحد والاثنين الماضيين.



وشهدت الجلسة تحركات شرائية للأسهم القيادية بعد تراجع أسعارها لمستويات مشجعة على الاقتناء ليحقق مؤشر السوق الأول مكاسب بنهاية جلسة امس بنسبة 0.4% بإضافة 31 نقطة ليصل إلى 7262 نقطة.



في المقابل، استمرت عمليات التصريف للأسهم الصغيــــرة والمتوسطـة ليستمر تراجع مؤشر السوق الرئيسي، خاسرا 1.2 نقطة بنسبة 0.02% ليصل إلى 5512 نقطة، وحقق المؤشر العام مكاسب بـ 22 نقطة تشكل 0.3% ليصل إلى 6651 نقطة.



في المقابل، تراجعت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 15.8% بمحصلة بلغت 33 مليون دينار مقابل 48.8 مليون دينار في أول من أمس، واستمر تركز السيولة حول اسهم «بيتك» الذي حل بالصدارة بـ 7.4 ملايين دينار، تلاه سهم «الوطني» بـ 3.3 ملايين دينار، تلاه سهم «ايفا فنادق» بـ 1.5 مليون دينار، ثم سهم «مزايا» بـ 1.4 مليون دينار، وسهم «بوبيان» بـ 1.3 مليون دينار.



كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 19% بكميات اسهم 158 مليون سهم مقابل 195 مليون سهم بجلسة أول من امس، وجاء سهم «مزايا» بصدارة الأسهم الأكثر تداولا بـ 24.9 مليون سهم.



وسجلت أسهم 59 شركة ارتفاعا بجلسة امس، مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 35 شركة، وقاد مؤشرات السوق امس للارتفاع 6 قطاعات، تصدرها «التكنولوجيا» بارتفاع 2.3%، تلاه «منافع» بـ 1.1%.