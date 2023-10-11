أطلقت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع المعتمد والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت مؤخرا، جولتها الجامعية لسيارات EQ الكهربائية في الجامعة الأمريكية في الكويت، وتهدف هذه الجولة إلى عرض المجموعة واسعة من سيارات EQ وتزويد طلاب الجامعة بالمعرفة الكافية عن تكنولوجيا السيارات الكهربائية من مرسيدس-بنز.



وفي سياق التزامها بمبادرات الاستدامة والتوعية، قدم مايكل إسكندر، مدير - إدارة التدريب في الملا أوتوموبيلز - مرسيدس بنز الكويت، عرضا شاملا حول العناصر الفنية لمجموعة السيارات الكهربائية لطلاب الهندسة وأعضاء هيئة التدريس. وتضمن العرض محاضرة تعريفية بالمركبات والعناصر الفنية الخاصة بها في مكان عرض السيارات بالجامعة. ومن خلال المحاضرة حصل طلاب الجامعة في مختلف تخصصاتهم على معلومات قيمة حول أحدث تكنولوجيا السيارات الكهربائية من مرسيدس - بنز. وتعليقا على هذا الحدث، قال ستيف براون، رئيس شركة الملا أوتوموبيلز- مرسيدس-بنز الكويت: «يسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة لبدء جولة عرض سيارات EQ في الجامعة الأمريكية في الكويت. ولم يقتصر تركيزنا على تسليط الضوء على عروضنا الاستثنائية فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية من مرسيدس- بنز فحسب، بل ركزنا أيضا على توفير المفاهيم التعليمية من خلال عرضنا للعناصر التقنية الرئيسية لسيارات EQ لطلاب الهندسة في الجامعة. ونتطلع إلى مواصلة برنامج التوعية هذا مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الأكاديمية في الكويت قريبا».



وعرضت شركة الملا أوتوموبيلز سيارة EQA الاستثنائية من مرسيدس- بنز، وهي الطراز الجديد لمجموعة السيارات الكهربائية من مرسيدس- بنز. ويعكس تصميمها العصري والمبتكر الفخامة التي تتميز بها علامة مرسيدس- بنز التجارية. وتتميز السيارة بالعديد من وظائف مرسيدس- بنز الاستثنائية، مثل ENERGIZING Comfort



وMBUX (تجربة مستخدم مرسيدس- بنز). تتميز EQA بشبكة المبرد ذات اللوحة السوداء مع النجمة المركزية التي تعد السمة المميزة لمرسيدس- بنز. وهناك ميزة تصميمية أخرى لمجموعة EQ من مرسيدس- بنز وهي شريط الإضاءة المستمر في الأمام والخلف. إضافة إلى سهولة قيادة EQA في استخدامها بشكل يومي، تتوافر الميزة القياسية للملاحة بالذكاء الكهربائي التي بدورها تحسب أسرع طريق إلى الوجهة المحددة. وعلى أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى، يسمح النظام بأي توقفات ضرورية للشحن بالإضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، مثل تضاريس الطرق والطقس.