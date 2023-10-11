قال حسن الرشيدي، المدير العام لشركة زونتل تكنولوجي، إن الطلب على المباني الذكية في الكويت يشهد ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة الوعي المستمر حول التحكم عن بعد في الأجهزة الكهربائية والحفاظ على الطاقة، مشيرا إلى أن العديد من الكويتيين يرغبون في تشييد منازل عصرية ذكية تلبي كافة الاحتياجات وتوفر عناصر الأمن والأمان ويتم إدارتها عن بعد. وذكر الرشيدي في بيان صحافي، ان المبنى الذكي هو مبنى ديناميكي سريع الاستجابة يقدم لمستخدميه الراحة والأداء بتكلفة مالية أقل، كما أنه أهم عامل للانتقال إلى قطاع طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة، فضلا عن تحسين الإنتاجية أثناء ترشيد استهلاك الطاقة وانخفاض انبعاثات الكربون وتكاليف التشغيل وتقليل الآثار البيئية. واستعرض الرشيدي الخدمات التي تقدمها الشركة للتقنيات الذكية والتي تجعل من المباني أكثر كفاءة وإنتاجية وصحة وراحة وأكثر ارتباطا بالأشخاص الذين يعملون فيها، وان الشركة جاهزة لاستخدامات إنترنت الأشياء حيث تعمل على تطوير المنتجات لتكون في أغلب المجالات التي يحتاج اليها العملاء لرفع جودة الحياة.