قالت الشركة الكويتية لنفط الخليج أمس إنها حققت خلال العام الحالي إنجازات كبيرة أبرزها حفر البئر التطويري الأول في عمليات الوفرة المشتركة، حيث بلغت زيادة كمية الغاز المرسل من عمليات الوفرة المشتركة إلى شركة نفط الكويت 12 مليون قدم مكعبة بمجموع 22 مليون مكعب يوميا.



وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة خالد العتيبي، في كلمة له خلال احتفال أقامته الشركة بمناسبة جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والأمن والبيئة 2023 بـحـضـور عـلي العجمي رئيس أرامكو لأعمال الخليج ومحمد الدوسري نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في شيفرون السعودية، انه من بين الإنجازات المحققة أيضا مشروع تفريغ خط الحوت البحري في عمليات الخفجي المشتركة ومشروع تطوير حقل الدرة البحري.



وأكـد ان الـشـركـة حققت تلك الانجازات بتضافر جهود العاملين في مختلف مواقع العمل التابعة للشركة في المكتب الرئيسي وعمليات الوفرة والخفجي، معربا عن شكره لجميع المشاركين في المسابقة ومشاركتهم المتميزة.



هذا، وتم تكريم 44 فائزا من العاملين في مختلف مواقع العمل تنافسوا على تقديم أفكار ومبادرات تعزز من أداء الصحة والسلامة والأمن والبيئة، علاوة على مشاركة أبناء العاملين تحت عمر 18 عاما وفوز 18 شاركوا بأعمال فنية متميزة عن موضوعات تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة.



وتهدف الجائزة إلى تعزيز رؤية وأهداف الشركة الكويتية لنفط الخليج في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والذي توليه الإدارة التنفيذية اهتماما بالغا، لاسيما في مناطق العمليات والإنتاج للحفاظ على ثروتها البشرية وأصولها وعملياتها.