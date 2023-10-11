يحيى حميدان



تتجه النية لدى اتحاد الكرة للاستعانة بحكام أجانب بداية من الجولة الخامسة المقبلة في دوري «زين» الممتاز بعد حالة عدم الرضا وكثرة الاحتجاجات التي صاحبت المباريات في الجولات الأربع الأولى من المسابقة.



ويستعد الاتحاد لجلب أحكام أجانب للمباريات المهمة أو حسب طلب الأندية، وذلك لتخفيف الضغط عن كاهل الحكم المحلي.



وأطلق بعض مسؤولي الأندية سهام النقد بشدة على الحكام المحليين، سواء حكام الملعب أو حكام تقنية الفيديو «VAR»، معتبرين أنهم تسببوا في فقدان فرقهم لبعض النقاط أو كانت هناك حالات حساسة تستدعي اتخاذ قرارات أفضل.