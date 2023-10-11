قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وإجراءات منع زيادة التوتر في المنطقة.



وأضافت الرئاسة التركية، في بيان على منصة «إكس»، أن الزعيمين ناقشا إجراءات محتملة لمنع تزايد التوتر في المنطقة ومبادرات لتوصيل مساعدات إنسانية إلى هناك.



وأفاد البيان بأن أردوغان قال إن تركيا ستواصل جهودها لضمان تحقيق الهدوء في المنطقة.



وقالت الرئاسة التركية، في بيان منفصل، إن الرئيس أردوغان أجرى أيضا اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث ناقشا الخطوات المحتملة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في المنطقة بالإضافة إلى جهود الوساطة التركية.



وبينت أن أردوغان قال خلال الاتصال الهاتفي، إن الهجمات غير المتناسبة ستؤدي بالوضع في المنطقة إلى طريق مسدود ويجب على الأطراف التحلي بضبط النفس.