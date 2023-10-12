عقدت هيئة الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) اليوم الأربعاء اجتماعها الأول في الرياض بمشاركة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم.



وبحث الاجتماع، الذي عقد في مقر وكالة الأنباء السعودية (واس)، تحضيرات المؤتمر الـ 50 للجمعية العمومية للاتحاد ومقترحات بشأن الجائزة النوعية لـ «فانا» التي تمنح للوكالة التي تأتي بفكرة أو مشروع لتحسين عمل وكالات الأنباء وتطويره.



واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من قبل الأمانة العامة من أعمال ودورات تدريبية وورش عمل من شأنها تطوير العاملين في الوكالات، إضافة إلى مقترح وحدة الخط الأخضر ومقترح إصدار نشرة حول صحافة الأطفال.



وناقش الاجتماع أيضا عقد مذكرات تفاهم بين اتحاد وكالات الأنباء العربية والمنظمات والاتحادات الدولية وتوقيع اتفاقية بين الاتحاد والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).



وشارك بالاجتماع إلى جانب د.السالم نائب المدير العام لقطاع التحرير في «كونا» عصام الغانم.



وبعد الاجتماع، أجرى المشاركون في اجتماع الهيئة جولة في مقر «واس» ومتحف الدولة السعودية برفقة الرئيس التنفيذي لهيئة وكالة الأنباء السعودية فهد آل عقران.