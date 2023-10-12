استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ صباح الخالد.



إلى ذلك، تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس الدعوتين الموجهتين إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان والمزمع عقدها 20 أكتوبر 2023 في مدينة الرياض وحضور القمة العربية - الأفريقية والمزمع عقدها 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقام بتسليم الدعوتين لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.