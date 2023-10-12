قالت شركة «جيه إل إل»، إن عقود مشاريع البناء التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت قيمتها 101 مليار دولار.



وأوضحت «جيه إل إل»، أن المملكة العربية السعودية استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة تلك المشاريع بمبلغ 44 مليار دولار، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة 23 مليار دولار، مبينة أن السوقين سجلا ارتفاعا في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأضافت أن السعودية أرست عقود بناء في القطاع السكني بقيمة 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت قيمة عقود المشاريع الترفيهية في المملكة ملياري دولار.



وأشارت إلى أن القيمة التقديرية الإجمالية لمجموعة المشاريع القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت 3 تريليونات دولار، استحوذت المملكة على الحصة الأكبر بنحو 35%، أي ما يقدر بـ 1.3 تريليون دولار، فيما بلغت حصة كل من مصر والإمارات 500 مليار دولار لكل منهما.



وتوقعت أن ينمو سوق الإنشاءات في السعودية بمعدل سنوي وسطي قدره 4% بين عامي 2024 و2027، موضحة أن هذا النمو يأتي مدفوعا بجهود التنويع الاقتصادي التي تعد جزءا من «رؤية 2030».



كما توقعت نمو قيمة سوق الإنشاءات في الإمارات بمعدل سنوي وسطي يتجاوز 3% بين عامي 2024 و2027، مدعوما بشكل أساسي بزيادة الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والعقارات، بما في ذلك العقارات السكنية، والضيافة، والعقارات متعددة الاستخدامات، والعقارات التجارية.