سجل أدنى مستوياته في 2019 عند مستوى 16.1 مليار دينار.. وأعلاها في 2021 عند 21.8 ملياراً



أحمد مغربي



كشفت بيانات بنك الكويت المركزي، عن أن القيمة الإجمالية للدين الخارجي الإجمالي للكويت بنهاية النصف الأول من 2023 شهدت انخفاضا بواقع 5.4% ليبلغ 19.3 مليار دينار، مقابل 20.4 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2023.



وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للكويت (الذي يتضمن أرصدة الدين الخارجي للحكومة والقطاع الخاص) شهد انخفاضا من أعلى مستوى سجله في الربع الثاني من العام الحالي، وكذلك عن الربع الرابع من 2022، والذي سجل خلاله مستوى 19.7 مليار دينار، والربع الثالث الذي سجل خلاله 19.5 مليار دينار، أما إجمالي الدين الخارجي خلال الربع الثاني من 2022 فقد سجل مستوى منخفضا عند 18.9 مليار دينار.



تجدر الإشارة إلى أن الدين الخارجي للكويت يشمل أيضا أرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص الذي يضم البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، والشركات الخاصة غير المالية.



وتاريخيا، بلغ إجمالي الدين الخارجي للكويت خلال 2018 نحو 18.7 مليار دينار، وفي عام 2019 بلغ



16.1 مليار دينار، وهو الأدنى في 5 سنوات، وفي عام 2020 سجل 18.9 مليار دينار، وفي عام 2021 بلغ 21.8 مليار دينار (وهو الأعلى على الإطلاق)، وبنهاية 2022 سجل



19.7 مليار دينار.