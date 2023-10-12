علاء مجيد



جاءت الكويت في المرتبة الأولى عربيا وخليجيا من حيث تقديم الدعم في تنمية القدرات بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.



ووفق تقرير صدر حديثا من صندوق النقد الدولي، فقد احتلت الكويت المرتبة الخامسة عالميا في دعم تنمية القدرات للسنوات المالية 2021- 2023، حسب متوسط مجموع الاتفاقات الموقعة بالدولارات الأميركية.



وتصدرت اليابان هذه الدول تلتها في المرتبة الثانية سويسرا، وفي المركز الثالث حلت المفوضية الأوروبية، ثم ألمانيا في الترتيب الرابع.



كما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة السادسة، ثم فرنسا سابعا تلتها كازاخستان في المرتبة الثامنة، وهولندا في المركز التاسع، ثم عاشرا حلت دولة النمسا.



وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.3 نقطة مئوية، مقارنة بتحديث يوليو، إلى 2.1%. ورفع توقعات العام المقبل بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.5%.



وتم تعديل توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 0.7%، وفي الوقت نفسه تم تخفيضها بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 1.2% لعام 2024.