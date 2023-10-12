كشف تقرير صادر عن «ياهو فاينانس» أن السعودية حلت ضمن قائمة أكبر 20 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030، استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي حول الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة حتى عام 2028، ثم احتساب معدل النمو السنوي المركب لكل بلد من عام 2023 إلى عام 2028، وتناسبه للحصول على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2030.



وجاءت القائمة الخاصة بأكبر 20 اقتصادا في العالم متضمنة أميركا التي تصدرت القائمة، إذ يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 34.85 تـريـليــــون دولار، والصين، حلت ثانيا بحجم ناتج محلي إجمالي بلغ 31.62 تريليون دولار، والهند حلت في المرتبة الثالثة بنحو 6.5 تريليونات دولار، واليابان التي حلت رابعا بـ 5.7 تريليونات دولار، وألمانيا خامسا بـ 5.37 تريليونات دولار.



وجاءت المملكة المتحدة في المرتبـــة السادســـة



بـ 4.77 تـريـلـيــونــــات دولار، وفرنسا سابعا



بـ 3.59 تريليونات دولار والبرازيل في المرتبة الثامنة بـ 3.08 تريليونات دولار، وكندا تاسـعـــــا



بـ 2.84 تريليون دولار، وإيطاليا في المرتبة العاشرة بـ 2.57 تريليون دولار.



وحلـــت إندونيسيـــا في المرتبة الـ 11 بحجـــم ناتج محلي إجمالي يبلغ



2.39 تريـلـيـــون دولار، وجاءت روسيا في المرتبة



الـ 12 بحجم ناتج محلي بلغ 2.353 تـريـلـيــون دولار، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة



الـ 13 بـ 2.3 تريليون دولار، والمكسيك في المرتبة الـ 14



بـ 2.15 تريليون دولار.



وجـــاءت استراليـــا في المرتبة الـ 15 بواقع



2.13 تريـلـيــــون دولار، وإسبانيا فـــي المـرتـبـــة



الـ 16 بـ 1.87 تريليون دولار، وتركيا في المرتبة الـ 17 بـ 1.48 تريليون دولار، وهولندا في المرتبة الـ 18



بـ 1.37 تريليون دولار.



وحلت السعودية في المرتبة الـ 19 عالميا بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ 1.344 تريليون دولار، فيما جاءت سويسرا في المرتبة



الـ 20 بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ 1.21 تريليون دولار.