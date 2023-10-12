بداح العنزي



أبقت لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها امس برئاسة عبدالله العنزي طلب إلغاء قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 2022/1/10 لعدم الحاجة لإنشاء مطار في المنطقة الشمالية.



وقال العنزي ان اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من سكان مناطق جابر الأحمد وسعد العبدالله وشمال غرب الصليبخات وغرناطة والدوحة بشأن طلب إنشاء مسنتين وذلك للدراسة.



وأضاف العنزي ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن الطريق المؤدي إلى المقهى الشعبي في محافظة الجهراء، ووافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية من كل من محطة كاظمة B ومحطة swde A إلى محطة جسر جابر بمنطقة الصبية، كما رفضت اللجنة كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن طلب ضم ارتداد الجهة الشرقية من القسيمة 12 بالقطعة 1 الكائنة بمنطقة الصليبية الصناعية.



وأشار إلى ان اللجنة حفظت الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة بالكويت، مشيرا إلى ان اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب موقع ثان لمركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث، وذلك لرفع تقرير مفصل. وأبقت على جدول أعمالها سؤال عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي بشأن الطريق من جسر سليل الجهراء الذي يربط الدائري السادس بمدينة المطلاع.



وتابع: أبقت اللجنة على جدول أعمالها الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن إنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي الصليبخات والنهضة، وأحالت إلى الجهاز التنفيذي طلب إعادة تنظيم منطقة الصليبية الزراعية وتسليمها للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.