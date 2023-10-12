أكد استشاري أمراض الجهاز التنفسي والأستاذ بكلية الطب جامعة الكويت د.ناصر بهبهاني أن فيروس كورونا لايزال مستمرا إلى وقتنا هذا بسبب متحوراته.



جاء ذلك على هامش تدشين الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، الشركة الرائدة في مجال التصنيع الدوائي ندوة حول علاج التهابات الجيوب الأنفية الموسمية والربو الشعبي.



وقال بهبهاني: بالنسبة لـ«كورونا» فنحن الآن أمام متحورات جديدة، وتزيد من قوة انتشار الفيروس، ولكن الشيء المطمئن بشكل عام في الكويت والعالم أن الفيروس أصبح ضعيفا بسبب اكتساب المناعة الجماعية سواء بالتطعيمات أو بالإصابة السابقة، والخريف هو وقت تجتمع فيه كثير من العوامل التي تزيد من أمراض عدوى الجهاز التنفسي، فلدينا فترة دخول المدارس، ومن ثم زيادة الاختلاط، وكذلك التغير من فصل الصيف إلى الخريف فتنتشر الأمراض الفيروسية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد زيادة في عدد الحالات والإصابات بالأمراض الفيروسية التنفسية.



ونصح بهبهاني بالاهتمام بالتطعيمات، مبينا أن وزارة الصحة دشنت قبل فترة قليلة تطعيمات الشتاء، وتطعيم الإنفلونزا الموسمي، وتطعيم الالتهاب الرئوي، وهذه التطعيمات مهمة لأغلب الناس، خصوصا كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا الى ان نسبة الإصابة بالربو الشعبي حسب الإحصاءات عند الأطفال تقريبا ما بين 10:8%، وبين الكبار ما بين 7:5% في الكويت وغالبية دول الخليج.



من جهته، تحدث استشاري الأطفال وحديثي الولادة مستشفى دار الشفاء د.أشرف عثمان في الفعالية عن التهاب الجيوب الأنفية البكتيري الحاد في الأطفال، وأسبابه وطرق علاجه، مبينا أنه من أهم العوامل التي تؤدي إلى الالتهاب البكتيري الحاد للجيوب الأنفية هي العدوى الفيروسية، وفي الحقيقة منتشرة حاليا في الكويت مع دخول المدارس وفي وقت الخريف تزيد الحالات الفيروسية.