عبدالله قنيص



كان لذكاء ضابط مباحث أبوفطيرة دور مهم في كشف كذب أقوال مواطن بأنه لا يعرف شخصا اتهمه بالربا الفاحش لا من قريب ولا من بعيد، وأن لديه شبكة علاقات ليس من بينها المبلغ (أ). طلب ضابط المباحث من المتهم ان يدخل رقم هاتف المجني عليه على هاتفه النقال فإذا بالهاتف مسجل لدى المتهم وبينهما محادثات مالية، وحينما واجه ضباط المباحث المتهم بكذبه بدأ يغير كلامه ويتراجع عن أقواله.



وحول تفاصيل القضية والتي حملت عنوان «ربا فاحش»، قال مصدر أمني إن محاميا تقدم وابلغ بأن موكله من مواليد 1994، ونظرا لظروف قاهرة استدان مبلغ 7000 دينار من مواطن آخر، حيث اشترط الأخير أن يوقع على شيكين بإجمالي 32 ألف دينار واعدا إياه بأن الشيكين فقط لحفظ حقه، وأنه لن يتقاضى أي فائدة على المبلغ الأساسي وهو الـ 7000 دينار. وأضاف المحامي: فوجئ موكلي بمطالبته الشاكي بقيمة الشيكين وعليه تمت إحالة القضية الى رجال المباحث.



ومضى المصدر بالقول: تم استدعاء المدعى عليه وبسؤاله عن علاقته بالمجني عليه نفى أن تكون له علاقة به وأن لديه شبكة علاقات ليس من بينها المبلغ، كما اكد انه يعمل في التجارة وقد يكون المبلغ من أحد عملائه ولكنه لا يعرفه شخصيا أو بينهما محادثات.



وأردف المصدر بالقول: إزاء الإنكار طلب ضابط المباحث من المدعى عليه تسجيل رقم هاتف المجني عليه في جهازه وإذ بالمفاجأة حيث إن الهاتف مسجل لدى المتهم وهناك محادثات مالية فيما بينهما بشأن طلب قرض، وبمواجهته بذلك قال ربما تكون أمور مالية قديمة ولا يذكرها وحاول التنصل من أقواله ليخلص رجال المباحث إلى أن المدعى عليه غير صادق في أقواله.